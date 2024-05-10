كتائب القسام : نحمّل العدو ونتنياهو شخصيًا المسؤولية الكاملة عن تدهور الصحة البدنية والنفسية لدى بعض أسرى العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2024 - 17:28

كتائب القسام : نحمّل العدو ونتنياهو شخصيًا المسؤولية الكاملة عن تدهور الصحة البدنية والنفسية لدى بعض أسرى العدو

منذ 16 mins 10 May، 2024
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