المكتب الاعلامي الحكومي بغزة: الوقود في مستشفى شهداء  ‫الاقصى في المحافظة الوسطى على وشك النفاد خلال 48 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2024 - 15:56

المكتب الاعلامي الحكومي بغزة: الوقود في مستشفى شهداء  ‫الاقصى في المحافظة الوسطى على وشك النفاد خلال 48 ساعة

منذ 19 mins 10 May، 2024
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