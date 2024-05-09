السيد الحوثي: استهدفنا 112 سفينة ونفذنا خلال هذا الأسبوع عمليات بـ10 صواريخ باليستية ومجنحة وطائرة مسيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2024 - 17:54

السيد الحوثي: استهدفنا 112 سفينة ونفذنا خلال هذا الأسبوع عمليات بـ10 صواريخ باليستية ومجنحة وطائرة مسيرة

منذ 33 mins 9 May، 2024
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