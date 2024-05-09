مراسل المنار: مسيرة إنقضاضية قادمة من لبنان انفجرت بهدف للعدو الاسرائيلي داخل مستعمرة المطلة بعد محاولات اعتراضية للقبة الحديدية والطيران الحربي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2024 - 17:52

مراسل المنار: مسيرة إنقضاضية قادمة من لبنان انفجرت بهدف للعدو الاسرائيلي داخل مستعمرة المطلة بعد محاولات اعتراضية للقبة الحديدية والطيران الحربي

منذ 39 mins 9 May، 2024
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