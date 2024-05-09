مراسل المنار: مسيرة إنقضاضية قادمة من لبنان انفجرت بهدف للعدو الاسرائيلي داخل مستعمرة المطلة بعد محاولات اعتراضية للقبة الحديدية والطيران الحربي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2024 - 17:52
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المقاومة الإسلامية استهدفت مجموعة لجنود العدو في نقطة الجرداح وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح
السيد الحوثي: على العرب والمسلمين مسؤولية اتخاذ خطوات عملية إضافية ضد العدو مقابل استهدافه الأهالي والنازحين في رفح
السيد الحوثي: حزب الله يكثف عملياته على العدو الإسرائيلي وتهديدات وزير الحرب رد عليها الحزب بنفس اليوم بعمليات قوية
السيد الحوثي: العمليات في جبهة اليمن مستمرة باستهداف سفن أميركا وإسرائيل وبريطانيا والمرتبطة بالعدو الإسرائيلي
السيد الحوثي: من الآن نحن نفكر أيضا في المرحلتين الخامسة والسادسة ولدينا خيارات مهمة جدا وحساسة ومؤثرة على الأعداء
السيد الحوثي: العدو لا يعرف إلا لغة القوة وليس هناك حسابات سياسية تؤثر علينا ولسنا ممن يخضع للترغيب أو للترهيب
المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا ميناء عسقلان النفطي بأراضينا المحتلة بصاروخ الأرقب “كروز مطور"
بوتين: نرفض التهديدات وقواتنا مستعدة دائما والغرب يريد نسيان دروس الحرب العالمية الثانية
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
مراسل المنار: مسيرة إنقضاضية قادمة من لبنان انفجرت بهدف للعدو الاسرائيلي داخل مستعمرة المطلة بعد محاولات اعتراضية للقبة الحديدية والطيران الحربي
منذ 39 mins
9 May، 2024
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