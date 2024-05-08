‫المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: تم انتشال 520 جثة شهيد من 7  ‫مقابر جماعية عثر عليها داخل المستشفيات حتى الآن  – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 8 2024 - 16:52

‫المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: تم انتشال 520 جثة شهيد من 7  ‫مقابر جماعية عثر عليها داخل المستشفيات حتى الآن 

منذ 2 ساعة 8 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة