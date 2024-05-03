المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا الأجهزة التجسسية في موقع رويسات ‏العلم الاسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة واصابوها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2024 - 18:30

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا الأجهزة التجسسية في موقع رويسات ‏العلم الاسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة واصابوها إصابة مباشرة

منذ 23 mins 3 May، 2024
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