المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي عند نقطة ‏السروات مقابل بلدة يارون بالأسلحة الصاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2024 - 18:30

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي عند نقطة ‏السروات مقابل بلدة يارون بالأسلحة الصاروخية

منذ 53 mins 3 May، 2024
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