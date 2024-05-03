كتائب القسام تستهدف قوات العدو الاسرائيلي المتواجدة في محور “نتساريم” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2024 - 18:30

كتائب القسام تستهدف قوات العدو الاسرائيلي المتواجدة في محور “نتساريم” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم

منذ 1 ساعة 3 May، 2024
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