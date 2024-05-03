زوارق العدو الاسرائيلي الحربية تطلق النار باتجاه ساحل مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2024 - 18:30

زوارق العدو الاسرائيلي الحربية تطلق النار باتجاه ساحل مدينة غزة

منذ 2 ساعة 3 May، 2024
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