وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال الساعات الـ 24 الماضية راح ضحيتها 26 شهيداً و 51 جريحاً – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2024 - 14:48

وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال الساعات الـ 24 الماضية راح ضحيتها 26 شهيداً و 51 جريحاً

منذ 25 mins 3 May، 2024
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