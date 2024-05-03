الطلاب المؤيدون لفلسطين في جامعة العلوم السياسية في باريس يعلنون الإضراب عن الطعام ومواصلة الاحتجاج رغم قرار إغلاقها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2024 - 12:46

الطلاب المؤيدون لفلسطين في جامعة العلوم السياسية في باريس يعلنون الإضراب عن الطعام ومواصلة الاحتجاج رغم قرار إغلاقها

منذ 1 ساعة 3 May، 2024
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