اعتقالات ومواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية

اندلعت الليلة الماضية وصباح اليوم الجمعة، مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في عدة مناطق بالضفة الغربية، وسط حملة اعتقالات واعتداءات طالت عدداً من المواطنين الفلسطينيين بينهم شبان وشيوخ.

في مدينة نابلس اقتحمت قوات الاحتلال أحياء عدة من المدينة، وداهمت منازل في شارع ٢٤، والتعاون، وقامت بتفتيشها، واعتقلت الحاج عيد الدردوك، ومحمد العقروق.

وأضافت مصادر مصادر محلية، أن” قوات الاحتلال اقتحمت فجرا وصباحا قرى: سالم، شرق نابلس، وكفر قليل، ومادما، ويتما، وبيتا، وعصيرة القبلية جنوبا، وتل جنوب غرب نابلس، وبيت امرين غربا، وبرقة وسبسطية شمال غرب نابلس، وفتشت بعض المنازل فيها، ودارت مواجهات مع الشباب الثائر”.

والى الجنوب من نابلس، اندلعت صباح اليوم مواجهات بين المواطنين وعشرات المستوطنين الذي اقتحموا قمة جبل العرمة في بلدة بيتا بحماية قوات الاحتلال.

وانطلقت نداءات عبر مكبرات الصوت في مساجد بيتا للنفير الى جبل العرمة والتصدي لاقتحام المستوطنين، بينما دوت صفارات الانذار في البلدة.

وذكرت شهود عيان، أن أكثر من 70 مستوطنا بحماية جيش الاحتلال اقتحموا المنطقة التي يسعى الاحتلال للسيطرة عليها بشكل كامل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل من المدخل الجنوبي باتجاه منطقة وادي الهرية، وصولا إلى جبل الرحمة، ودوار التحرير، وضاحية الزيتون، وجبل أبو رمان، وانتشرت في محيط منازل المواطنين، وداهمت عددا منها، دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.

تزامن ذلك مع اقتحام لمنطقة الظهر في بيت أمر، وبلدة حلحول، شمال الخليل، وسط مواجهات مع الشباب الثائر وإطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت، والغاز السام.

وفي رام الله أصيب مواطن جراء اعتِداء المستوطنيـن على مركبات فلسطينيين في طريق مؤدي للمدينة.

المقاومة تصدى لتوغل الاحتلال في جنين

وتصدّت المقاومة لقوات الاحتلال الإسرائيلي صباحا بعد اقتحامها جنين وحصارها منزلا في بلدة جبع جنوبًا، شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة جبع، قبل أن تدفع قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى جنين.

وتصدت المقاومة لاقتحام قوات الاحتلال، وفجرت عبوة ناسفة في جنود الاحتلال المتوغلين في بلدة جبع.

وتتصاعد أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية، ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

وخلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، رصد مركز معلومات فلسطين “معطى” 11 عملا مقاوما، شملت وتفجير عبوات ناسفة، واندلاع مواجهات في 9 نقاط مختلفة.

المصدر: مواقع