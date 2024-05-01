اسامة حمدان للمنار: الاتصال بين قيادة المقاومة في غزة والمكتب السياسي للحركة متواصل وله اساليبه وادواته وهناك اطلاع دائم عن كثب في الميدان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 1 2024 - 21:42

اسامة حمدان للمنار: الاتصال بين قيادة المقاومة في غزة والمكتب السياسي للحركة متواصل وله اساليبه وادواته وهناك اطلاع دائم عن كثب في الميدان

منذ 24 mins 1 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة