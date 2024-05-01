اسامة حمدان: المقاومة بخير والعدو لديه سؤال استراتيجي وهو: إلى متى يمكن ان تستمر هذه المعركة؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2024 - 21:42

اسامة حمدان: المقاومة بخير والعدو لديه سؤال استراتيجي وهو: إلى متى يمكن ان تستمر هذه المعركة؟

منذ 26 mins 1 May، 2024
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