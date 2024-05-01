اعلام العدو: تعرّض الممر بين شمال وجنوب قطاع غزة حيث يتواجد الجيش الإسرائيلي إلى عدة عمليات إطلاق قذائف هاون حيث كثفت حماس في الأيام الأخيرة من هذه الاستهدافات – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2024 - 19:26

اعلام العدو: تعرّض الممر بين شمال وجنوب قطاع غزة حيث يتواجد الجيش الإسرائيلي إلى عدة عمليات إطلاق قذائف هاون حيث كثفت حماس في الأيام الأخيرة من هذه الاستهدافات

منذ 24 mins 1 May، 2024
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