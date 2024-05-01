المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا موقع رويسات العلم الاسرائيلي في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2024 - 19:26

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا موقع رويسات العلم الاسرائيلي في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية

منذ 25 mins 1 May، 2024
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