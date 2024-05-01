المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا موقع رويسات العلم الاسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2024 - 19:26
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المقاومة الاسلامية: استهداف مبنى في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق اصابة مباشرة
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد وحيد طفيلي "أبو حيدر" من دير الزهراني في الجنوب والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي
كتائب القسام تدك القوات الصهيونية المتواجدة في محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل
كتائب القسام تستهدف تحشدات قوات العدو بالقرب من كيبوتس "حوليت" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم
الإعلام الحكومي في غزة: متوسط شاحنات المساعدات اليومية التي تدخل الى غزة هو 163 شاحنة وهذا العدد هو أقل من احتياج شعبنا
الإعلام الحكومي: ندعو إلى فتح دائم لكافة المعابر الواصلة لقطاع غزة وتسهيل وصول المساعدات بما لا يقل عن 1000 شاحنة يوميا
مدفعية العدو الصهيوني تقصف أطراف علما الشعب ودبابة ميركافا استهدفت بقذيفة اطراف بلدة طيرحرفا في جنوب لبنان
تظاهرات عمّالية في العاصمة الفرنسية باريس تطالب بوقف العدوان على قطاع غزة
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
المقاومة الإسلامية استهدفت انتشارا لجنود العدو في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية
يديعوت أحرونوت العبرية:الجيش"الإسرائيلي"أوصى بعدم إقامة الاحتفال السنوي هذا العام في جبل ميرون بسبب تصعيد حزب الله
منظمة"1701" الصهيونية: حزب الله أطلق خلال شهر 574 صاروخا وقذيفة و10 صواريخ ثقيلة و74 صاروخا مضادا للدروع و61 مسيرة
الوزير حمية: لبنان ملتزم المعايير الدولية المتعلقة بسلامة وامن الملاحة الجوية في أجوائه وتشويش العدو خطرٌ محدق عليها
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
المجلس السياسي الأعلى باليمن: كل سفن دول العالم آمنة في مرورها باستثناء سفن العدو الإسرائيلي أو المرتبطة به
الرئيس مهدي المشاط: على السعودية تقديم مصلحتها الوطنية على المصلحة الأمريكية فيما يخص مسارها التفاوضي في اليمن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا موقع رويسات العلم الاسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية
منذ 25 mins
1 May، 2024
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