اعلام العدو: سقطت صواريخ أُطلقت من غزة صباح اليوم قرب مستوطنة حوليت بغلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2024 - 19:26

اعلام العدو: سقطت صواريخ أُطلقت من غزة صباح اليوم قرب مستوطنة حوليت بغلاف غزة

منذ 24 mins 1 May، 2024
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