المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا مبنى في مستعمرة المطلة الصهيونية بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوه إصابة مباشرة ‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2024 - 19:26

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا مبنى في مستعمرة المطلة الصهيونية بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوه إصابة مباشرة ‏

منذ 1 ساعة 1 May، 2024
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