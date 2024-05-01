طيران العدو الاسرائيلي يشن غارة على وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2024 - 16:58

طيران العدو الاسرائيلي يشن غارة على وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة

منذ 21 mins 1 May، 2024
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