طيران العدو الاسرائيلي يقصف ورشة حدادة في حي السلام شرق رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2024 - 20:22

طيران العدو الاسرائيلي يقصف ورشة حدادة في حي السلام شرق رفح جنوب قطاع غزة

منذ 1 ساعة 30 April، 2024
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