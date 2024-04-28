المقاومة الإسلامية تستهدف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتصيبه إصابةً مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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المقاومة الإسلامية استهدفت موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققت إصابة مباشرة
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صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية: مدن بأكملها محيت من خريطة الطلب على العقارات بفعل الحرب في الشمال
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع إلى 34454 شهيدًا و77575 جريحًا منذ 7 أكتوبر
سرايا القدس أعلنت قصف موقع "فجة" العسكري الصهيوني ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية
الأونروا: النازح الفلسطيني في غزة يحصل على أقل من لتر واحد من الماء فيما الحد الأدنى العالمي هو 15 لترًا
وزير المال الصهيوني بتسلئيل سموتريتش مخاطبًا نتانياهو: إذا ألغيت اجتياح رفح فلن تكون لحكومتك صلاحية للاستمرار
إسحاق بريك: يجب استجواب غانتس في نهاية الحرب لمساهمته بشكل كبير في عدم استعداد الجيش والجبهة الداخلية لحرب شاملة
مفتي سلطنة عمان: نرجو أن تعم انتفاضة الطلاب جميع الجامعات حتى تتوقف دول الاستكبار عن مساندة الظلم والوقوف مع الاحتلال
الدفاع السورية: قواتنا العاملة على اتجاه ريف اللاذقية تمكنت من إسقاط مسيرات حاول الإرهابيون الاعتداء بها على المنطقة
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
تظاهرات في عدد من الدول الأوروبية دعمًا للشعب الفلسطيني والشرطة الألمانية تعتقل عشرات المتظاهرين المنددين بجرائم العدو
نشطاء تونسيون هاجموا السفير الإيطالي وطالبوا بطرده من معرض الكتاب الدولي في تونس على خلفية دعم بلاده لكيان الاحتلال
المقاومة الإسلامية تستهدف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتصيبه إصابةً مباشرة
منذ 60 mins
28 April، 2024
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