إعلام العدو عن وزير المالية الصهيوني “سموتريش” في إنذار لنتنياهو: الصفقة حسب المخطط الحالي ستؤدي إلى حل الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 28 2024 - 17:00

إعلام العدو عن وزير المالية الصهيوني “سموتريش” في إنذار لنتنياهو: الصفقة حسب المخطط الحالي ستؤدي إلى حل الحكومة

منذ 1 ساعة 28 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة