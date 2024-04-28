حاخام قيادة المنطقة الشمالية “أبيشاي ليفي”: منذ العام 1948 لم يحصل عيد فصح كهذا في الجيش الجميع مجندون جميع المستوطنات تحولت الى قواعد مجموعات الجهوزية وقوات الاحتياط أعدادهم اضعاف مضاعفة وفي منطقة حرمون (جبل الشيخ) جرى الإعداد لعيد الفصح تحت النيران – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2024 - 16:58

حاخام قيادة المنطقة الشمالية “أبيشاي ليفي”: منذ العام 1948 لم يحصل عيد فصح كهذا في الجيش الجميع مجندون جميع المستوطنات تحولت الى قواعد مجموعات الجهوزية وقوات الاحتياط أعدادهم اضعاف مضاعفة وفي منطقة حرمون (جبل الشيخ) جرى الإعداد لعيد الفصح تحت النيران

منذ 2 ساعة 28 April، 2024
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