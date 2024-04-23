بعد 200 يوم على الحرب.. المقاومة تصفع العدو من حيث أراد صفعها – موقع قناة المنار – لبنان
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بعد 200 يوم على الحرب.. المقاومة تصفع العدو من حيث أراد صفعها
منذ 59 mins
23 April، 2024
تقارير مصورة
-
عربي وإقليمي
-
فلسطين
بعد 200 يوم على الحرب ، المقاومةُ الفلسطينيةُ تصفعُ العدو َمن حيثُ أرادَ صفعَها.
المصدر:
قناة المنار
العدو الاسرائيلي
العدوان على غزة
طوفان الاقصى
غزة
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