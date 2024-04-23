بعد 200 يوم على الحرب.. المقاومة تصفع العدو من حيث أراد صفعها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 23 2024 - 21:38

بعد 200 يوم على الحرب.. المقاومة تصفع العدو من حيث أراد صفعها

منذ 59 mins 23 April، 2024
7 اكتوبر
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

بعد 200 يوم على الحرب ، المقاومةُ الفلسطينيةُ تصفعُ العدو َمن حيثُ أرادَ صفعَها.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك
إغلاق مشاركة