مراسل المنار: أنباء عن شهيدة على الأقل وعدد من الجرحى  ‫المدنيين في غارة العدو على حانين وعملية رفع الأنقاض متواصلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2024 - 20:08

مراسل المنار: أنباء عن شهيدة على الأقل وعدد من الجرحى  ‫المدنيين في غارة العدو على حانين وعملية رفع الأنقاض متواصلة

منذ 1 ساعة 23 April، 2024
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