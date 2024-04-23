‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يستهدفون موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2024 - 18:36

‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يستهدفون موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة

منذ 1 ساعة 23 April، 2024
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