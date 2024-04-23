أبو عبيدة: 200 يوم ومقاومتنا في غزة راسخة رسوخ جبال فلسطين ولن يحصد العدو إلا الخزي والهزيمة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2024 - 18:36

أبو عبيدة: 200 يوم ومقاومتنا في غزة راسخة رسوخ جبال فلسطين ولن يحصد العدو إلا الخزي والهزيمة

منذ 1 ساعة 23 April، 2024
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