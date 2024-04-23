المفوض الأممي لحقوق الإنسان: معظم ضحايا القصف “الاسرائيلي” على غزة في الأيام القليلة الماضية هم نساء وأطفال – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2024 - 14:02

المفوض الأممي لحقوق الإنسان: معظم ضحايا القصف “الاسرائيلي” على غزة في الأيام القليلة الماضية هم نساء وأطفال

منذ 56 mins 23 April، 2024
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