نادي الأسير الفلسطيني: الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون جرائم وانتهاكات ممنهجة هي الأشد والأقسى تاريخيا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2024 - 12:32

نادي الأسير الفلسطيني: الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون جرائم وانتهاكات ممنهجة هي الأشد والأقسى تاريخيا

منذ 9 mins 23 April، 2024
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