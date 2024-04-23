مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: نكرر التحذير من توغل واسع النطاق في رفح حيث يتم محاصرة 1.2 مليون مدني قسراً – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2024 - 12:30

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: نكرر التحذير من توغل واسع النطاق في رفح حيث يتم محاصرة 1.2 مليون مدني قسراً

منذ 22 mins 23 April، 2024
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