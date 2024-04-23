شركة “غوغل” تطرد 50 موظفاً بسبب احتجاجهم على صفقة مع الكيان الصهيوني وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2024 - 11:00

شركة “غوغل” تطرد 50 موظفاً بسبب احتجاجهم على صفقة مع الكيان الصهيوني وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني

منذ 56 mins 23 April، 2024
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