وصول عدد من الشهداء إلى مشفى شهداء الأقصى إثر قصف الاحتلال مربعا سكنيا في البريج – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2024 - 17:00

وصول عدد من الشهداء إلى مشفى شهداء الأقصى إثر قصف الاحتلال مربعا سكنيا في البريج

منذ 47 mins 22 April، 2024
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