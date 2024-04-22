ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 مجازر في حق المواطنين في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة نحو 160 مواطنًا خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة إن” الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 54 شهيدًا و104 مصابين خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأضافت الصحة الفلسطينية أن” عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وبهذا ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34٫151 شهيدًا و77٫084 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ودعت الوزارة ذوي شهداء ومفقودي العدوان على غزة لضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل بموقع الوزارة الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

ولليوم الـ 199 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

المصدر: مواقع المنار