رئيس المعارضة في كيان الاحتلال “يائير لابيد”: على نتنياهو أن يحذو حذو رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ويقدم استقالته – موقع قناة المنار – لبنان
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إعلام العدو: لقد أوضح حزب الله عدة مرات خلال الحرب أنه لن يتسامح مع الأذى الذي يلحق بالمدنيين
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لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
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رئيس المعارضة في كيان الاحتلال “يائير لابيد”: على نتنياهو أن يحذو حذو رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ويقدم استقالته
منذ 2 يوم
22 April، 2024
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