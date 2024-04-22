المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا تموضعا لجنود العدو الاسرائيلي في موقع العاصي بقذائف المدفعية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2024 - 00:48

المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا تموضعا لجنود العدو الاسرائيلي في موقع العاصي بقذائف المدفعية

منذ 2 ساعة 21 April، 2024
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