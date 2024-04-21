الناطق باسم وزارة الصحة بغزة: متوسط عدد الشهداء برصاص الاحتلال الاسرائيلي في غزة يوميا يصل إلى 172 شهيدا منهم 70 طفلا – موقع قناة المنار – لبنان
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تظاهرات لمستوطنين صهاينة في تل أبيب وأمام وزارة الحرب وفي مناطق اخرى ضد نتنياهو تطالب بانتخابات مبكرة وإبرام صفقة تبادل
الجنرال الصهيوني المتقاعد اسحاق بريك: على "إسرائيل" أن تعلن نهاية الحرب فلقد خسرناها بالفعل
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مراسل المنار: استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال بحجة محاولتها تنفيذ عملية طعن عند حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية
الإمام الخامنئي ملتقيا قادة في القوات المسلحة الايرانية : قواتنا رسمت صورة مشرفة لقدراتها واقتدارها وللشعب الإيراني
الناطق باسم وزارة الصحة بغزة: متوسط عدد الشهداء برصاص الاحتلال الاسرائيلي في غزة يوميا يصل إلى 172 شهيدا منهم 70 طفلا
منذ 1 ساعة
21 April، 2024
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