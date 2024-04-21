الناطق باسم وزارة الصحة بغزة: متوسط عدد الشهداء برصاص الاحتلال الاسرائيلي في غزة يوميا يصل إلى 172 شهيدا منهم 70 طفلا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2024 - 23:10

الناطق باسم وزارة الصحة بغزة: متوسط عدد الشهداء برصاص الاحتلال الاسرائيلي في غزة يوميا يصل إلى 172 شهيدا منهم 70 طفلا

منذ 1 ساعة 21 April، 2024
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