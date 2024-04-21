كتائب القسام: إننا مع شعبنا في ذات الخندق، سنبني ما هدمه الاحتلال النازي ونتقاسم مع شعبنا لقمة الخبز وشربة الماء وسينكسر ويفشل هذا العدوان بقوة الله – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2024 - 23:08

كتائب القسام: إننا مع شعبنا في ذات الخندق، سنبني ما هدمه الاحتلال النازي ونتقاسم مع شعبنا لقمة الخبز وشربة الماء وسينكسر ويفشل هذا العدوان بقوة الله

منذ 1 ساعة 21 April، 2024
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