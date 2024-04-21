كتائب المجاهدين: مجاهدونا خاضوا اشتباكات ضارية مع قوات العدو الاسرائيلي أثناء اجتياحها حارة الدمج بمخيم نور شمس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2024 - 19:44

كتائب المجاهدين: مجاهدونا خاضوا اشتباكات ضارية مع قوات العدو الاسرائيلي أثناء اجتياحها حارة الدمج بمخيم نور شمس بالضفة المحتلة

منذ 2 ساعة 21 April، 2024
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