طيران العدو الاسرائيلي يواصل غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2024 - 19:44
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طيران العدو الاسرائيلي يواصل غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة
منذ 2 ساعة
21 April، 2024
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