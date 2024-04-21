استشهاد الفلسطينية منال فازع أبو عليان صوافطة من مدينة طوباس بالضفة المحتلة بعد أن أعدمها جيش العدو الاسرائيلي بدم بارد على حاجز الحمرا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2024 - 18:02

استشهاد الفلسطينية منال فازع أبو عليان صوافطة من مدينة طوباس بالضفة المحتلة بعد أن أعدمها جيش العدو الاسرائيلي بدم بارد على حاجز الحمرا

منذ 38 mins 21 April، 2024
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