إعلام العدو: لم تُقدّر المخابرات الإسرائيلية قوة رد الفعل الإيراني الذي كاد أن يضع “إسرائيل” في جبهة أكثر تعقيداً بأضعاف من الجبهات التي هي معقدة أصلاً – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2024 - 12:16

إعلام العدو: لم تُقدّر المخابرات الإسرائيلية قوة رد الفعل الإيراني الذي كاد أن يضع “إسرائيل” في جبهة أكثر تعقيداً بأضعاف من الجبهات التي هي معقدة أصلاً

منذ 49 mins 21 April، 2024
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