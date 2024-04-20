قصف مدفعي صهيوني شمال النصيرات وعلى المناطق الشرقية لمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2024 - 17:16
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وزير الخارجية المصري من تركيا: علينا تجنب محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الشعب الفلسطيني
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مجموعة السبع: نؤكد معارضتنا شن عملية عسكرية اسرائيلية في رفح ونحذر من عواقبها الكارثية
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
قصف مدفعي صهيوني شمال النصيرات وعلى المناطق الشرقية لمدينة غزة
منذ 57 mins
20 April، 2024
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