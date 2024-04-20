الاحتلال يقتحم بلدات في رام الله ونابلس وارتفاع عدد شهداء طولكرم إلى7 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2024 - 13:34

الاحتلال يقتحم بلدات في رام الله ونابلس وارتفاع عدد شهداء طولكرم إلى7

منذ 42 mins 20 April، 2024
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