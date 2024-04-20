أشاد رئيس جمعية الإمام المنتظر العالمية الحاج حبيب الله بلوق بالرد الرادع للعدو الصهيوأمريكي المتغطرس والذي يصول ويجول فساداً في أرجاء المعمورة مستبيحاً الأرض والعرض في ظل دعم دولي لا مثيل له في تاريخنا الحاضر مشرعين ومطبلين له بإرتكابه أفظع المجازر وداعمين لخرقه المواثيق والأعراف الدولية؟.

واشار ان العدو تجرأ وتطاول على السفارة في دمشق وعندما طالبت الجمهورية الإسلامية بأبسط الحقوق لم يفكروا وحتى في شجب هذا المتغطرس لا بل لم يعطوا إيران الإسلام حق الرد وكان قرارالإمام القائد الخامنئي دام ظله الوارف الحازم فأثلج قلوب قومٍ مؤمنين متيقنين ان الغلبة للمظلومين وكان الرد صاعقاً والآتي أشد وأعظم.

واشار رئیس الجمعية إلى ما حصل بالأمس في أصفهان معتبرا ان لعبتهم مكشوفة معبراً أنها هرطقات صهيوأمركية تحت مسمى التكفيريين وكل ما يستطيعون فعله التجييش وتحريض ضعاف النفوس الساقطين في مجتمعاتهم لخلق عملاء. وكان بلوق قد إعتذر عن إستقبال التهاني في العيد تضامنا مع الذين لا مكان لهم ليعيدوا فيه مشيراً الى أهل لبنان وسوريا والعراق واليمن وغزة..

https://www.youtube.com/watch?v=mXJMjl2ae-A

المصدر: جمعية الامام المنتظر العالمية