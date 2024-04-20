خلية الإعلام الأمني العراقي: شهيد و8 جرحى بانفجار وحريق داخل معسكر “كالسو” شمالي بابل الذي يضم مقار للجيش والشرطة والحشد الشعبي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2024 - 11:34
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العدوان الصهيوني على قطاع غزة المدعوم من الغرب يتواصل لليوم الـ197 على التوالي وعدد الشهداء والجرحى يقارب الـ111 ألفًا
وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 37 شهيدًا و68 جريحًا
كتائب شهداء الأقصى: مجاهدونا يخوضون اشتباكات مسلحة مع جيش العدو في مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة المحتلة
المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفت موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وحققت إصابة مباشرة
المراسل العسكري لإذاعة جيش الاحتلال: يمكن أن نقدر بحذر انتهاء جولة الضربات الحالية بين "إسرائيل" وإيران في الوقت الحاضر
الإعلام الأمني في العراق: استشهاد عنصر في الحشد الشعبي وإصابة 8 آخرين جراء انفجار في قاعدة كالسو جنوب بغداد فجر اليوم
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لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: تراكم نحو 270 ألف طن من النفايات الصلبة في غزة يخلق كارثة بيئية وصحية
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
مجموعة السبع: نؤكد معارضتنا شن عملية عسكرية اسرائيلية في رفح ونحذر من عواقبها الكارثية
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
خلية الإعلام الأمني العراقي: شهيد و8 جرحى بانفجار وحريق داخل معسكر “كالسو” شمالي بابل الذي يضم مقار للجيش والشرطة والحشد الشعبي
منذ 48 mins
20 April، 2024
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