خلية الإعلام الأمني العراقي: شهيد و8 جرحى بانفجار وحريق داخل معسكر “كالسو” شمالي بابل الذي يضم مقار للجيش والشرطة والحشد الشعبي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2024 - 11:34

خلية الإعلام الأمني العراقي: شهيد و8 جرحى بانفجار وحريق داخل معسكر “كالسو” شمالي بابل الذي يضم مقار للجيش والشرطة والحشد الشعبي

منذ 48 mins 20 April، 2024
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