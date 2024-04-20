حركة حماس: نحمّل إدارة الرئيس الأمريكي بايدن مسؤولية التصعيد في المنطقة عبر إمدادها ودعمها لحرب الإبادة النازية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2024 - 09:26

حركة حماس: نحمّل إدارة الرئيس الأمريكي بايدن مسؤولية التصعيد في المنطقة عبر إمدادها ودعمها لحرب الإبادة النازية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة

منذ 23 mins 20 April، 2024
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