حركة حماس: نعدّ العدوان اعتداءً وانتهاكاً لسيادة العراق وأمنه وتجسيداً للهمجية الصهيونية التي توسع عدوانها باستمرار على كل المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 20 2024 - 09:26

حركة حماس: نعدّ العدوان اعتداءً وانتهاكاً لسيادة العراق وأمنه وتجسيداً للهمجية الصهيونية التي توسع عدوانها باستمرار على كل المنطقة

منذ 24 mins 20 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك
إغلاق مشاركة