حركة حماس: نعدّ العدوان اعتداءً وانتهاكاً لسيادة العراق وأمنه وتجسيداً للهمجية الصهيونية التي توسع عدوانها باستمرار على كل المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2024 - 09:26
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العدوان الصهيوني على قطاع غزة المدعوم من الغرب يتواصل لليوم الـ197 على التوالي وعدد الشهداء والجرحى يقارب الـ111 ألفًا
وسائل إعلام فلسطينية: 10 شهداء بينهم 6 أطفال بفعل مجازر الاحتلال في رفح جنوب قطاع غزة ليل الجمعة ـ السبت
جيش الاحتلال اعترف بإصابة ضابط و3 جنود بجروح متفاوتة خلال العملية العسكرية في مخيم نور شمس بطولكرم
المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت قاعدة عوبدا الجوية وهدفًا حيويًّا في إيلات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالمسيرات
هيئة الحشد الشعبي العراقي: إصابات وأضرار مادية في انفجار وقع في قاعدة كالسو العسكرية شمال محافظة بابل
حركة حماس: نحمل إدارة بايدن مسؤولية التصعيد في المنطقة ونجدد تأكيدنا بأن الاستقرار لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال
مجموعة السبع: نؤكد معارضتنا شن عملية عسكرية اسرائيلية في رفح ونحذر من عواقبها الكارثية
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: تراكم نحو 270 ألف طن من النفايات الصلبة في غزة يخلق كارثة بيئية وصحية
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: تراكم نحو 270 ألف طن من النفايات الصلبة في غزة يخلق كارثة بيئية وصحية
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
مجموعة السبع: نؤكد معارضتنا شن عملية عسكرية اسرائيلية في رفح ونحذر من عواقبها الكارثية
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
حركة حماس: نعدّ العدوان اعتداءً وانتهاكاً لسيادة العراق وأمنه وتجسيداً للهمجية الصهيونية التي توسع عدوانها باستمرار على كل المنطقة
منذ 24 mins
20 April، 2024
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