شهيدتان وإصابات بينهم أطفال إثر قصف طيران الإحتلال شقتين داخل بناية في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 20 2024 - 00:56

شهيدتان وإصابات بينهم أطفال إثر قصف طيران الإحتلال شقتين داخل بناية في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 45 mins 20 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك
إغلاق مشاركة