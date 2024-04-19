الدفاع المدني بغزة: استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال غاز الطهي إلى قطاع غزة ينذر بأزمة إنسانية وصحية جديدة في ظل العدوان المستمر على شعبنا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2024 - 23:20

الدفاع المدني بغزة: استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال غاز الطهي إلى قطاع غزة ينذر بأزمة إنسانية وصحية جديدة في ظل العدوان المستمر على شعبنا

منذ 8 mins 19 April، 2024
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