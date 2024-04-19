الدفاع المدني بغزة: استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال غاز الطهي إلى قطاع غزة ينذر بأزمة إنسانية وصحية جديدة في ظل العدوان المستمر على شعبنا – موقع قناة المنار – لبنان
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وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر وصل منها للمستشفيات 42 شهيدا و63 اصابة خلال 24 ساعة
الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الى 34012 شهيدا و76833 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي
الإعلام الحكومي في غزة: غزة تواجه كارثة بيئية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل ونفاذ كميات الوقود التي توفرت للبلديات
سرايا القدس: قصفنا "سديروت" و"نيرعام" ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية رداً على جرائم العدو بحق أبناء شعبنا
سرايا القدس: قصفنا مواقع وتحشدات العدو الصهيوني المتمركزة شرق مدينة غزة وجنوبها الشرقي برشقات صاروخية من نوع (107)
وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل عدداً من الشبان خلال اقتحامها المستمر لمخيم نور شمس في طولكرم
الأوقاف الاسلامية: 50 الف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تضييقات وإجراءات الاحتلال
وكالة الأنباء الفرنسية: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أربعة "مستوطنين إسرائيليين متطرفين"
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
مجموعة السبع: نؤكد معارضتنا شن عملية عسكرية اسرائيلية في رفح ونحذر من عواقبها الكارثية
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: تراكم نحو 270 ألف طن من النفايات الصلبة في غزة يخلق كارثة بيئية وصحية
السيد الحوثي: جبهة حزب الله في تصاعد وتأثيرها على العدو مستمر وجبهة العراق مستمرة وأسهمت في عملية "الوعد الصادق"
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: أي اعتداء على الأراضي الإيرانية من الكيان الصهيوني سيقابل برد حازم وسيجعله يندم
بايدن: دافعنا عن إسرائيل وساعدناها في مواجهة الهجوم واليوم نحمل إيران المسؤولية عن طريق العقوبات وقيود التصدير
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
الدفاع المدني بغزة: استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال غاز الطهي إلى قطاع غزة ينذر بأزمة إنسانية وصحية جديدة في ظل العدوان المستمر على شعبنا
منذ 8 mins
19 April، 2024
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