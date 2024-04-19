غارة صهيونية قبل قليل في محيط مشفى الكرامة غرب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 19 2024 - 23:22

غارة صهيونية قبل قليل في محيط مشفى الكرامة غرب غزة

منذ 11 mins 19 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك
إغلاق مشاركة